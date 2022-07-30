В Николаеве количество погибших из-за обстрела остановки возросло до 7, умерли двое мужчин в больнице

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашнего обстрела остановки общественного транспорта. Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г.р. Всего за медицинской помощью за вчера обратилось 19 человек", - написал мэр.

Россияне около 9:57 29 июля обстреляли Николаев кассетными боеприпасами. Российские оккупанты разрушили школу, повредили здание университета и два жилых дома

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