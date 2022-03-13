В Черниговской области ликвидированы танки РФ, которые шли на Киев
В Николаеве из-за бомбардировок погибли 9 человек
13 марта в результате авиаударов в Николаеве погибли девять человек
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
- Напомним, 13 марта Россией совершены авиаудары по городу Баштанка Николаевской области.
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