В Николаеве из-за артобстрелов оккупантов произошел пожар в жилом доме и на складе магазина

Об этом сообщила ГСЧС в фейсбуке со ссылкой на оперативные данные по состоянию на 8 утра 19 апреля.



"Ночью 18 апреля враг обстреливал Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин" на Херсонском шоссе", – говорится в сообщении.



Пожар на площади 200 кв. м удалось ликвидировать.



Также спасатели потушили пожар кровли жилого дома по ул. Очаковской с. Черноморка Черноморской территориальной общины Николаевского района, возникшей из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Горело около 30 кв.



Кроме того, группа пиротехнических работ отработала 27 заявок, по которым изъято 30 взрывоопасных предметов.



"В целом с начала российской агрессии отработано 1480 обращений и изъято 1159 боеприпасов. Всего на 19 апреля зарегистрировано 2334 обращений на спецлинию 101", - отметила ГСЧС.

Напомним, профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину.