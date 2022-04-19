В Николаеве из-за артобстрелов оккупантов произошел пожар в жилом доме и на складе магазина
18 апреля враг обстреливал Николаев из артиллерии, из-за этого загорелся дом и склад магазина
Об этом сообщила ГСЧС в фейсбуке со ссылкой на оперативные данные по состоянию на 8 утра 19 апреля.
"Ночью 18 апреля враг обстреливал Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин" на Херсонском шоссе", – говорится в сообщении.
Пожар на площади 200 кв. м удалось ликвидировать.
Также спасатели потушили пожар кровли жилого дома по ул. Очаковской с. Черноморка Черноморской территориальной общины Николаевского района, возникшей из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Горело около 30 кв.
Кроме того, группа пиротехнических работ отработала 27 заявок, по которым изъято 30 взрывоопасных предметов.
"В целом с начала российской агрессии отработано 1480 обращений и изъято 1159 боеприпасов. Всего на 19 апреля зарегистрировано 2334 обращений на спецлинию 101", - отметила ГСЧС.
- Напомним, профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину.
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