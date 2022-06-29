Россияне попали в многоэтажку Николаева: есть погибшие
Утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. В результате этого три человека погибли
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По состоянию на 8:20 количество раненых увеличилось до 5, а погибших до 3.
Ранее было известно о 3 раненых, 2 погибших. Также ранение получил и сотрудник ГСЧС.
Утром 29 июня мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о попадании россиянами в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики.
Мощные взрывы прогремели в Николаеве около 06:30.
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