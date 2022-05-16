В Николаеве были слышны взрывы

Об этом сообщил в телеграмме мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", - написал он.

Так, в городе в 05:19 была объявлена воздушная тревога. В 5:45 сообщили о ее отбое.

Также местные жители пишут о взрывах области.

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