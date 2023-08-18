В Николаеве брата и сестру подозревают в присвоении более 1 млн грн благотворительного пожертвования
Мужчине и его сестре объявили о подозрении в присвоении более миллиона гривен благотворительного пожертвования в Николаеве
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
По данным правоохранителей, 47-летний николаевец и его 37-летняя сестра организовали так называемый семейный бизнес. Они получили больше миллиона гривен благотворительной помощи от иностранных фондов.
Злоумышленники должны были приобрести строительные материалы якобы для ликвидации последствий ракетных ударов в городе Николаев, однако брат и сестра использовали средства по своему усмотрению.
Следователи полиции сообщили обоим о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 11 августа киберполиция Николаевщины разоблачила злоумышленника, создавшего точную копию известного телеграм-канала для присвоения благотворительных пожертвований.
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