Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, 47-летний николаевец и его 37-летняя сестра организовали так называемый семейный бизнес. Они получили больше миллиона гривен благотворительной помощи от иностранных фондов.

Злоумышленники должны были приобрести строительные материалы якобы для ликвидации последствий ракетных ударов в городе Николаев, однако брат и сестра использовали средства по своему усмотрению.

Следователи полиции сообщили обоим о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.