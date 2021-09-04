В Николаеве 80% пациентов "инфекционки" заражены "Дельтой"

Так она прокомментировала новость о том, что в Николаевской области меньше больных данных штаммом, передает Еспресо.TV .



Светлана Федорова отмечает, что о заражении "Дельтой" свидетельствуют клинические проявления заболевания, тогда как во время тестов в регионе не идентифицируют конкретные штаммы, приводит подробности NikVesti .



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"У нас просто никто не идентифицирует штамм "Дельта". Представляется результат - ковид, а какой штамм - неизвестно. По клиническим проявлениям, около 80% пациентов именно с "Дельтой", - отметила врач.





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