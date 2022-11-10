В Николаев скоро вернется вода: нардеп рассказал об успехах ВСУ
В Николаев скоро вернется вода, ведь ВСУ взяли под контроль магистральный водопровод
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги Народа" Игорь Копытин.
"Николаев… Есть очень хорошая новость по воде. Киселевка, да-да, та самая, где водопровод — под контролем ВСУ. Так что скоро в город вернется вода", - написал он.
Вода в Николаеве исчезла в апреле из-за активных боевых действий и повреждения водопровода.
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