Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги Народа" Игорь Копытин.

"Николаев… Есть очень хорошая новость по воде. Киселевка, да-да, та самая, где водопровод — под контролем ВСУ. Так что скоро в город вернется вода", - написал он.

Вода в Николаеве исчезла в апреле из-за активных боевых действий и повреждения водопровода.

ВСУ 10 ноября освободили Снигиревку Николаевской области.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.