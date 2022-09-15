В Nike представили робота, который чистит и ремонтирует старые кроссовки за 45 минут
Американская компания Nike представила работу Bot Imitated Longevity Lab, которому для полировки и ремонта обуви нужно 45 минут
Об этом сообщает Daily Mail .
Nike запускает в одном из своих магазинов в Лондоне (Великобритания) робота Bot Imitated Longevity Lab (B.I.L.L.), который может отполировать и отремонтировать старые кроссовки за 45 минут.
"Поддержка старой обуви является очень личным делом. Люди прилагают немало усилий, чтобы ухаживать за своей любимой обувью. Ее ремонт – это способ продлить воспоминания с этим продуктом. Мы видим B.I.L.L. как инструмент, который может это реализовать", - сказал представитель компании Ноа Мерфи -Рейнгерц.
Как пишет DM, B.I.L.L. – это дополненная роботом система, использующая чистящие средства на водной основе и пластыри из переработанного полиэстера, чтобы дать новую жизнь старой обуви.
"Пока он способен продлить срок службы четырех популярных кроссовок Nike - Air Force 1s, Air Jordan 1s, Space Hippie 01s и Nike Dunks. Клиенты могут посетить робота в лондонском Nike Town, где их кроссовки будут загружены в машину по одному. Робот изначально создает трехмерную цифровую модель обуви, чтобы определить детали, требующие очистки на верхе, боковых стенках и подошве. Потом B.I.L.L. берется за работу: начинает процесс глубокой чистки при помощи чистящих средств на водной основе и вращающихся щеток в стиле автомойки", - говорится в сообщении.
Когда обувь становится чистой, клиенты смогут выбрать заплаты, чтобы отремонтировать места износа на верхней части обуви. Затем добавляется новая подкладка и шнуровка из переработанных материалов.
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