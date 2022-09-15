English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Наука В Nike представили робота, который чистит и ремонтирует старые кроссовки за 45 минут

В Nike представили робота, который чистит и ремонтирует старые кроссовки за 45 минут

15 сентября, 2022 четверг
11:48
Наука

Американская компания Nike представила работу Bot Imitated Longevity Lab, которому для полировки и ремонта обуви нужно 45 минут

Об этом сообщает Daily Mail .

Nike запускает в одном из своих магазинов в Лондоне (Великобритания) робота Bot Imitated Longevity Lab (B.I.L.L.), который может отполировать и отремонтировать старые кроссовки за 45 минут.

"Поддержка старой обуви является очень личным делом. Люди прилагают немало усилий, чтобы ухаживать за своей любимой обувью. Ее ремонт – это способ продлить воспоминания с этим продуктом. Мы видим B.I.L.L. как инструмент, который может это реализовать", - сказал представитель компании Ноа Мерфи -Рейнгерц.

Как пишет DM, B.I.L.L. – это дополненная роботом система, использующая чистящие средства на водной основе и пластыри из переработанного полиэстера, чтобы дать новую жизнь старой обуви.

"Пока он способен продлить срок службы четырех популярных кроссовок Nike - Air Force 1s, Air Jordan 1s, Space Hippie 01s и Nike Dunks. Клиенты могут посетить робота в лондонском Nike Town, где их кроссовки будут загружены в машину по одному. Робот изначально создает трехмерную цифровую модель обуви, чтобы определить детали, требующие очистки на верхе, боковых стенках и подошве. Потом B.I.L.L. берется за работу: начинает процесс глубокой чистки при помощи чистящих средств на водной основе и вращающихся щеток в стиле автомойки", - говорится в сообщении.

Когда обувь становится чистой, клиенты смогут выбрать заплаты, чтобы отремонтировать места износа на верхней части обуви. Затем добавляется новая подкладка и шнуровка из переработанных материалов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Технологии
Великобритания
Читайте также:
Коронавірус
14 сентября, 2022 среда
Лучшее время, чтобы положить этому конец. Глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса скоро завершится
путін
14 сентября, 2022 среда
Путин через несколько дней после вторжения РФ в Украину отказался подписать мирное соглашение, которое ему на стол положил Козак, - Reuters
карта бойових дій
14 сентября, 2022 среда
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 9-13 сентября. Два контрнаступления
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.88
    Покупка 39.88
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 39.59
    Продажа 40.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 сентября
12:44
Эксклюзив
Мы переходим к другому периоду войны, в котором российская армия пытается строить оборону, - Згурец
12:30
Германия выделила Совету Европы 10 млн евро, чтобы закрыть дыру в бюджете после выхода России
12:29
"Зерновая инициатива": 15 сентября из украинских портов выйдут 11 судов с 240 тыс. тонн зерна на бортах
12:23
В деоккупированных Изюме и Купянске ГБР задержало трех коллаборантов, из них двое – бывшие правоохранители
12:19
На Харьковщине пограничники освободили подростков, которых россияне неделю держали в подвале
12:13
Эксклюзив
В Кремле представления не имеют, что делать с оккупированными территориями Украины, - эксперт по информационной безопасности Жуков
12:03
Нацбанк вводит в обращение памятную монету "Владимирский собор в г. Киеве"
12:01
Поддерживали вооруженную агрессию РФ и считали ее "борьбой с нацизмом": на Днепропетровщине разоблачили двух коллаборантов
12:01
Под Изюмом ВСУ захватили трофейную российскую станцию для звукового вещания
12:00
Еврокомиссия предоставит пять миллионов евро в поддержку украинской культуры
11:37
В Украине ликвидировали спецназовца ГРУ России, - офицер ВСУ Штефан
11:30
В Литве из школьного списка изъяли учебник с приглашением посетить Россию и оккупированный Крым
11:19
Эксклюзив
Оккупанты делают внутренние переброски своих сил и создают дополнительные рубежи обороны на территории области, - депутат Запорожского облсовета Лышенко
11:16
Полный вагон пассажиров: в деоккупированную Балаклею отправился первый поезд
11:01
"Передачу "Железного купола" я бы поддержал": депутат кнессета о возможности поставки израильского оружия в Украину
10:57
Полномасштабное вторжение РФ в Украину: количество раненых детей выросло до более чем 750
10:56
Некоторые подразделения российской армии отступали с украинских территорий неорганизованно и явно в панике, - британская разведка
10:37
Эксклюзив
Кривой Рог
После ракетных ударов по Кривому Рогу две громады остаются без воды, угрозы подтопления нет, - глава РВА Ситниченко
10:28
В Финляндии арестовали активы депортированных россиян на €189 млн
10:23
В Донецкой области россияне в течение суток убили двух мирных жителей и ранили еще 13
10:19
Инфографика
Курс валют 15 сентября: евро существенно подешевел
09:58
Эксклюзив
В Луганской области уже не будет фактора неожиданности, враг закапывается и готовится обороняться, - Гайдай
09:56
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
09:49
Российский удар по дамбе в Кривом Роге: подтоплены 112 домов, повреждены водоводы и электролинии
09:43
В результате вражеских обстрелов в Волчанске повреждено 5 домов, а в Купянском районе на мине подорвался мужчина: ситуация на Харьковщине
09:23
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 200 военных, 4 самолета и 17 боевых бронемашин, - Генштаб ВСУ
09:00
PR
Клиника "Dental Tech" проводит бесплатную имплантацию зубов защитникам и защитницам из рядов ВСУ
08:59
Россияне обстреляли Никопольский район дроном и "градами": повреждены дома, солнечные панели, санаторий, предприятия
08:46
Военные РФ испытывают проблемы с нехваткой боеприпасов к РСЗО и артиллерии, - Генштаб ВСУ
08:43
Это теракт. Россияне воюют против критической инфраструктуры и мирного населения, - Кулеба о ракетном ударе по гидротехническим сооружениям Кривого Рога
08:36
Эксклюзив
На фото Каховская ГЭС
ВСУ нанесли удары по навезенной оккупантами на Каховскую ГЭС технике, - депутат облсовета Хлань
08:27
Россияне обстреляли Запорожье: повреждено предприятие
07:54
В Пакистане за сутки в результате наводнений погибли 54 человека
07:47
Оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в двух областях, - Генштаб ВСУ
07:31
"Аполлон" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги конференций
07:14
Россияне обстреливают деоккупированные города и села Херсонщины: в ОВА призывают людей эвакуироваться
07:12
ISW: Основатель ЧВК Вагнера становится лицом российской войны против Украины
07:01
Инфографика
"Динамо" - "АЕК Ларнака": где и когда смотреть матч Лиги Европы
06:45
Обновлено
Россияне ударили ракетами по одному из районов Харькова
06:18
Армения
В совбезе Армении заявили о достижении перемирия с Азербайджаном
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV