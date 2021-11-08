В Никарагуа диктатора Даниэля Ортегу "переизбрали" на четвертый срок подряд
На президентских выборах в Никарагуа около 75% голосов получает действующий руководитель центральноамериканского государства Даниэль Ортега
Об этом свидетельствуют результаты предварительного подсчета голосов, передает Радио Свобода.
Выборы в Никарагуа завершились в воскресенье, 7 ноября. Если Ортега останется у власти, это будет четвертый срок его правления.
Представители стран Запада подвергли критике выборы, утверждая, что голосование не было ни свободным, ни честным, а реальных представителей оппозиции не допустили к сос тязаниям. При этом многие политические оппоненты Ортеги в заключении.
Президент США Джо Байден назвал президентские выборы в Никарагуа фарсом.
"Незаконное заключение почти 40 оппозиционных деятелей с мая, включая семерых потенциальных кандидатов в президенты, и препятствование политическим партиям сфальсифицировали результат задолго до дня выборов", - заявил Байден.
Даниэль Ортега находится на первом месте среди лидеров американских государств по продолжительности пребывания на посту президента.
Никарагуа поддерживает Россию на международной арене. В частности, это одна из немногих стран ООН, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии.
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