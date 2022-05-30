В Нигерии зафиксировали смерть от обезьяньей оспы
В Нигерии зафиксирована первая смерть от оспы обезьян в 2022 году
Об этом сообщает AP со ссылкой на Нигерийский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Центр объявил, что в 2022 году он подтвердил 21 случай оспы.
"Смерть была зарегистрирована у 40-летнего пациента, который имел сопутствующую патологию и получал иммуносупрессивные препараты", – сообщили там.
В Нигерии не было вспышки оспы обезьян с сентября 2017, но там бывают единичные случаи болезни.
- Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
- Впоследствии обезьянья оспа добралась до Латинской Америки: пациент привез болезнь из Европы.
- В ВОЗ считают, что борьба со вспышкой обезьяньей оспы не нуждается в массовой вакцинации.
- Министерство здравоохранения считает низкими шансы на распространение обезьяньей оспы на территории Украины, поскольку через нее не пролегает транзит в страны Африки.
- Однако Moderna тестирует потенциальные вакцины против оспы обезьян на этапе доклинических испытаний. А Евросоюз работает над механизмом закупки вакцин и лекарств против обезьяньей оспы.
- ВОЗ оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как "умеренный".
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