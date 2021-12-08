В Нигерии вооруженные злоумышленники подожгли пассажирский автобус: погибли 30 человек

Об этом сообщает Reuters .



"По меньшей мере, 30 пассажиров автобуса в нигерийском штате Сокото сгорели, когда вооруженные нападавшие подожгли его", - пишет издание.



В полиции отмечают, что в автобусе было 24 человека, семь из которых выжили и были госпитализированы.



По словам местных жителей, среди погибших были дети и женщины.



"Местные рассказали, что крестьяне попали в засаду на дороге, соединяющей регион Сабон Бирни с селом Гидан Бава в штате Борно", - информируют в издании.



Кроме того, издание сообщает, что в прошлом году вооруженные злоумышленники нападали на ехавших по шоссе крестьян и пассажиров и похитили сотни школьников для получения выкупа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb