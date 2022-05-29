В Нигерии в давке за бесплатной едой погибли более 30 человек, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что люди собрались на раздачу бесплатных еды и одежды возле церкви Порт-Харкорт в южном штате Риверс. Организаторы собрали тысячи людей и не справились с напором толпы.

По словам представителя местной полиции Грейс Иринге-Коко, погибших не менее 31 человека. Среди них – беременная женщина и трое детей.

Сообщается, что члены общины, в том числе церковный юрисконсульт и организатор благотворительной программы, были арестованы.

Напомним, еще в середине апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что война в Украине может привести к нищете и голоду более 1,7 млрд человек.

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