В Нигерии в давке за бесплатной едой погибли более 30 человек, - Reuters
По меньшей мере 30 человек в Нигерии погибли в давке, пытаясь получить бесплатную еду
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что люди собрались на раздачу бесплатных еды и одежды возле церкви Порт-Харкорт в южном штате Риверс. Организаторы собрали тысячи людей и не справились с напором толпы.
По словам представителя местной полиции Грейс Иринге-Коко, погибших не менее 31 человека. Среди них – беременная женщина и трое детей.
Сообщается, что члены общины, в том числе церковный юрисконсульт и организатор благотворительной программы, были арестованы.
- Напомним, еще в середине апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что война в Украине может привести к нищете и голоду более 1,7 млрд человек.
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