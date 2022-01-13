В Нигерии разблокировали Twitter после 7-месячного запрета за удаление президентской корреспонденции
Нигерия сообщила, что отменил запрет на работу Twitter, введенный после спора вокруг сообщения президента страны Мухаммада Бухари, который был удален администрацией социальной сети
Об этом сообщает The East African.
"Федеральное правительство Нигерии поручает мне проинформировать общественность о том, что президент Мухаммада Бухари одобрил отмену прекращения работы Twitter в Нигерии с 12:00 сегодняшнего вечера (12 января – ред.)", - говорится в заявлении Агентства по развитию информационных технологий страны.
Нигерия приостановила работу Twitter в июне 2021 года после того, как компания удалила комментарий Бухари, в котором содержалась угроза в адрес сепаратистов и упоминание о гражданской войне в Нигерии 1967-1970 годов. С тех пор правительство и Twitter ведут переговоры о возобновлении работы при соблюдении ряда условий, включая регистрацию Twitter своей деятельности в Нигерии.
Генеральный директор Национального агентства по развитию цифровых технологий Нигерии Кашифу Инува Абдуллахи, участвовавший в переговорах комитета по Twitter, сказал, что компания согласилась с правилами возобновления обслуживания. К ним относятся создание юридического лица в Нигерии, назначение представителя и соблюдение налоговых обязательств.
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