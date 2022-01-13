В Нигерии разблокировали Twitter после 7-месячного запрета за удаление президентской корреспонденции

Об этом сообщает The East African.



"Федеральное правительство Нигерии поручает мне проинформировать общественность о том, что президент Мухаммада Бухари одобрил отмену прекращения работы Twitter в Нигерии с 12:00 сегодняшнего вечера (12 января – ред.)", - говорится в заявлении Агентства по развитию информационных технологий страны.



Нигерия приостановила работу Twitter в июне 2021 года после того, как компания удалила комментарий Бухари, в котором содержалась угроза в адрес сепаратистов и упоминание о гражданской войне в Нигерии 1967-1970 годов. С тех пор правительство и Twitter ведут переговоры о возобновлении работы при соблюдении ряда условий, включая регистрацию Twitter своей деятельности в Нигерии.



Генеральный директор Национального агентства по развитию цифровых технологий Нигерии Кашифу Инува Абдуллахи, участвовавший в переговорах комитета по Twitter, сказал, что компания согласилась с правилами возобновления обслуживания. К ним относятся создание юридического лица в Нигерии, назначение представителя и соблюдение налоговых обязательств.

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