В Нигерии произошел обвал многоэтажки: пропали без вести около 100 человек

Об этом сообщает Reuters .

Во время обрушения 21-этажного здания в Лагосе (Нигерия) пропали без вести около 100 человек. Все они находились на строительстве.

Как отмечается, спасателям удалось спасти не менее 3 человек. Их вытащили из-под завалов и передали медикам.

Разрушенное здание было частью трех башен, построенных частным застройщиком Fourscore Homes.

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