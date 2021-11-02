В Нигерии произошел обвал многоэтажки: пропали без вести около 100 человек
В результате обвала 21-этажного здания в Лагосе, Нигерия, пропали без вести около 100 человек
Об этом сообщает Reuters .
Во время обрушения 21-этажного здания в Лагосе (Нигерия) пропали без вести около 100 человек. Все они находились на строительстве.
Как отмечается, спасателям удалось спасти не менее 3 человек. Их вытащили из-под завалов и передали медикам.
Разрушенное здание было частью трех башен, построенных частным застройщиком Fourscore Homes.
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