Об этом инициирует Синьхуа .

Национальное агентство Нигерии по борьбе с наркотиками сожгло коноплю, кокаин, героин, метамфетамин и другие вещества. Эта партия весила 550 тонн и стала рекордной за 32 года.

Глава агентства Мохамед Буба Марва заявил, что наркокарателям посылают месседж о том, что "они будут продолжать терять свои огромные инвестиции в преступную торговлю, если не отступят и не будут искать другой законный бизнес".

"Приятно отдавать себе отчет, что наши усилия по контролю за соблюдением законодательства о наркотиках не напрасны. Результатом является не только конфискация вышеупомянутых наркотиков, но и арест, привлечение к ответственности и суд над правонарушителями", - отметил он.

Так, с января 2021 года в Нигерии было обнаружено 3,5 тыс. тонн наркотиков, а арестовали более 17 647 наркопреступников, 2385 из которых осудили.

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