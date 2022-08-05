В Нигерии правоохранители уничтожили рекордные 550 тонн наркотиков
В нигерийском штате Лагос 4 августа правоохранители сожгли рекордные за 32 года 550 тонн наркотиков
Об этом инициирует Синьхуа .
Национальное агентство Нигерии по борьбе с наркотиками сожгло коноплю, кокаин, героин, метамфетамин и другие вещества. Эта партия весила 550 тонн и стала рекордной за 32 года.
Глава агентства Мохамед Буба Марва заявил, что наркокарателям посылают месседж о том, что "они будут продолжать терять свои огромные инвестиции в преступную торговлю, если не отступят и не будут искать другой законный бизнес".
"Приятно отдавать себе отчет, что наши усилия по контролю за соблюдением законодательства о наркотиках не напрасны. Результатом является не только конфискация вышеупомянутых наркотиков, но и арест, привлечение к ответственности и суд над правонарушителями", - отметил он.
Так, с января 2021 года в Нигерии было обнаружено 3,5 тыс. тонн наркотиков, а арестовали более 17 647 наркопреступников, 2385 из которых осудили.
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