Об этом пишет Reuters.

Согласно свидетельствам местных жителей, стало известно, что деревянная лодка потерпела аварию во время переправы людей из штата Нигер в Квару после свадебной церемонии.

Отмечается, что точное количество находившихся на борту лиц неизвестно. Однако заявление правительства штата указывает на то, что эти люди были из пяти сел. В настоящее время спасательные работы, направленные на поиск возможных уцелевших, продолжаются.

Как сообщает агентство, нигерийцы предпочитают лодки для передвижения из-за опасений похищающих людей вооруженных банд. Однако переполненность и плохое обслуживание являются причиной большинства аварий на водных путях Нигерии.