В Нигерии после свадебной церемонии перевернулась лодка с людьми: более 50 погибших, есть пропавшие без вести
На севере центрального региона Нигерии перевернулась перегруженная лодка, которая переправляла людей после свадебной церемонии. По меньшей мере 50 человек утонули, еще несколько числятся пропавшими без вести
Об этом пишет Reuters.
Согласно свидетельствам местных жителей, стало известно, что деревянная лодка потерпела аварию во время переправы людей из штата Нигер в Квару после свадебной церемонии.
Отмечается, что точное количество находившихся на борту лиц неизвестно. Однако заявление правительства штата указывает на то, что эти люди были из пяти сел. В настоящее время спасательные работы, направленные на поиск возможных уцелевших, продолжаются.
Как сообщает агентство, нигерийцы предпочитают лодки для передвижения из-за опасений похищающих людей вооруженных банд. Однако переполненность и плохое обслуживание являются причиной большинства аварий на водных путях Нигерии.
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