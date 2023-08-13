В Нигерии обрушилась мечеть: семь верующих погибли, еще несколько ранены
В субботу, 12 августа, на севере Нигерии произошел обвал мечети, в которой находились верующие, в результате чего погибли семь человек, еще несколько получили ранения
Об этом пишет Reuters.
Трагедия произошла в городе Зария в нигерийском штате Кадуна. Обрушение здания центральной мечети города произошло во время послеобеденной молитвы с участием сотни верующих.
"Сначала были найдены четыре тела, а затем еще три - после того, как спасатели обыскали заваленную мечеть", - сказал спикер совета Нигерии Абдуллахи Кварбаи.
Reuters отмечает, что в наиболее густонаселенной стране Африки часто случаются разрушения построек, ведь там плохо соблюдаются законы, а строительные материалы часто не соответствуют стандартам качества.
- В июне на севере центрального региона Нигерии перевернулась перегруженная лодка, которая переправляла людей после свадебной церемонии. По меньшей мере 100 человек утонули, еще несколько числятся пропавшими без вести.
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