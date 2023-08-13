Об этом пишет Reuters.

Трагедия произошла в городе Зария в нигерийском штате Кадуна. Обрушение здания центральной мечети города произошло во время послеобеденной молитвы с участием сотни верующих.

"Сначала были найдены четыре тела, а затем еще три - после того, как спасатели обыскали заваленную мечеть", - сказал спикер совета Нигерии Абдуллахи Кварбаи.

Reuters отмечает, что в наиболее густонаселенной стране Африки часто случаются разрушения построек, ведь там плохо соблюдаются законы, а строительные материалы часто не соответствуют стандартам качества.