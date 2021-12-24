В Нигерии накануне приезда президента произошли взрывы у военной базы, пятеро погибли

Об этом сообщает Reuters .



Свидетели и источники издания сообщают о по меньшей мере пяти погибших и 15 раненых после нескольких взрывов в нескольких сотнях метров от базы ВВС в нигерийском городе Майдугури.



Взрывы прогремели в четверг, 23 декабря, накануне визита президента Мухаммада Бухари. Президент приземлился на базе менее чем через час после того, как в районах вблизи базы раздались взрывы.



Три дома серьезно повреждены, а местные жители подозревают боевиков-исламистов.



Майдугури – столица штата Борно на северо-востоке Нигерии, в котором находится продолжающийся уже 12 лет эпицентр исламистского восстания. Город и прилегающие территории регулярно подвергаются нападениям боевиков.



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