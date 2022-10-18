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В Нигерии из-за масштабного наводнения погибли по меньшей мере 603 человека

18 октября, 2022 вторник
11:49
Мир

В Нигерии в результате масштабных наводнений, вызванных сезонными ливнями, погибли по меньшей мере 603 человека, более 1 млн человек вынуждены переехать

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство по гуманитарным вопросам.

Отмечают, что половодье затопило 108 392 га сельскохозяйственных угодий. В результате были повреждены 82 053 домов. Это привело к тому, что 1,3 млн человек вынуждены переселиться.

Метеорологическое агентство Нигерии сообщило, что из 36 штатов страны 32 пострадают от наводнения, которое может усилиться в ближайшее время. В связи с этим правительство попросило власти региональные власти эвакуировать население и оказать необходимую помощь, например палатки, воду и медицинские средства.

Штаты Нигерии, в том числе Анамбра, Дельта, Кросс-Ривер, Риверс и Байелса, находятся под угрозой наводнения.

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Нигерия
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