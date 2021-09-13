В Нигерии из тюрьмы сбежали почти 250 заключенных

Об этом сообщает Channels Television .

Как отмечается, нападение произошло на Центр содержания средней безопасности в городе Кабба, штат Коги. Личности нападавших до сих пор не установлены.

Нападавшие атаковали тюрьму в воскресенье, 12 сентября, в полночь. Они начали стрельбу с охраной заведения. На момент нападения в тюрьме содержались 294 человека, из которых 240 скрылись.

Сейчас продолжается операция по поиску беглецов, инцидент расследуют правоохранители.

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