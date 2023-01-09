В Нигерии боевики похитили более 30 человек с вокзала
В Нигерии вооруженные боевики угнали 32 человека с железнодорожного вокзала в южном штате Нигерии Эдо
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию губернатора штата и полицию.
Боевики, вооруженные автоматами АК-47, напали на станцию Том Икими, когда пассажиры ждали поезда к Варри, нефтяному узлу в соседнем штате Дельта. Станция находится примерно в 111 км к северо-востоку от столицы штата Бенин-Сити и недалеко от границы со штатом Анамбра.
По сообщению полиции, нападавшие застрелили нескольких человек и похитили 32 человека, одному удалось скрыться.
"Сейчас сотрудники службы безопасности, состоящие из военных и полиции, а также людей из сети линчевальщиков и охотников, активизируют поисково-спасательные операции в разумном радиусе для спасения жертв похищения", - отметил комиссар Эдо Крис Оса Нехикхаре.
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