Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию губернатора штата и полицию.

Боевики, вооруженные автоматами АК-47, напали на станцию Том Икими, когда пассажиры ждали поезда к Варри, нефтяному узлу в соседнем штате Дельта. Станция находится примерно в 111 км к северо-востоку от столицы штата Бенин-Сити и недалеко от границы со штатом Анамбра.

По сообщению полиции, нападавшие застрелили нескольких человек и похитили 32 человека, одному удалось скрыться.

"Сейчас сотрудники службы безопасности, состоящие из военных и полиции, а также людей из сети линчевальщиков и охотников, активизируют поисково-спасательные операции в разумном радиусе для спасения жертв похищения", - отметил комиссар Эдо Крис Оса Нехикхаре.

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