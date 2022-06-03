Об этом идет речь на странице правительственной организации Study in Ukraine.

"На одной марке изображен крупный план, как загорается российский корабль. Также там видим украинский ракетный комплекс "Нептун" и пограничника с острова Змеиный. Вторую марку, которую выпустили в Республике Нигер, посвятили Президенту Украины Владимиру Зеленскому и нашим героям - летчикам Военно-Воздушных Сил Украины Степану Тарабалко и Александру Оксанченко", - говорится в сообщении.

Отметим, что уже более десяти стран мира создали марки, посвященные Украине. Среди них ЦАР, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Люксембург, Хорватия, Канада, Австрия, а в Сьерра-Леоне их выпущено 19 разновидностей.

В преддверии "украинская" марка вышла и в Испании.

В Украине уже созданы две марки на тему последних событий войны с Россией. Их продажа сопровождает небывалый ажиотаж и рекордный спрос.

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