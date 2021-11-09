В Нигере произошел пожар в школе: погибли 25 детей

Об этом сообщает TRT Haber



Пожар произошел в школе города Марад на юге Нигера.



"При пожаре погибли 25 детей в возрасте 5-6 лет", - заявил губернатор региона Маради Чайбу Абубакар.



Известно, что ранены 14 учеников, пять из которых находятся в тяжелом состоянии.



Огонь очень быстро распространился из-за того, что классы были покрыты соломой. Точная причина пожара не установлена.



В Нигере объявлен трехдневный траур.

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