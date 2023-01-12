В Нидерланды прибыла военная техника из США, она усилит базы НАТО в Польше и Литве
В нидерландский порт Влиссингена 11 января прибыло большое количество танков и других военных транспортных средств армии США
Об этом сообщает Reuters.
"В порт прибыло около 1 250 единиц боевых машин", - отметил полковник Роберт Келлам, управляющий операцией с американской стороны.
Впоследствии вся техника будет отправлена в Польшу и Литву для усиления восточного фланга НАТО.
Среди военных транспортных средств были зафиксированы:
- танки М-1 Abrams;
- БМП Bradley.
Вооруженные силы Нидерландов помогают в соблюдении безопасности и охраны портовой зоны, где находится техника, прежде чем она отправится на восток.
- Напомним, в начале января стало известно, что США перебросят в Европу одну из бригад своей армии. Она будет базироваться в Польше и Литве в течение 6 месяцев. В состав бригады входят 1275 единиц техники.
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