Об этом сообщили в Twitter Объединенной международной группы по уголовному расследованию MH17.

"Сегодня был последний день суда по MH17. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года", - отмечают в сообщении.

На заседаниях 9 и 10 июня в суде выступала защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова, пытаясь оппонировать аргументам стороны обвинения.

Как сообщает NOS, Пулатов в финальном слове продолжал отрицать свою вину и настаивал, что и после 7 лет расследования "до сих пор до конца не понятно, что произошло".

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длится с марта 2020 года.

Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Справка. Пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на временно оккупированной россиянами части Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

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