В Нидерландах запретили местным компаниям платить рублями за российский газ
Нидерланды запретили местным энергетическим компаниям платить за российский газ рублями из-за введенных Евросоюзом санкций против России
Об этом сообщает CNN.
Такое решение подтвердил представитель министерства экономики Питер Тен Брюггенкате. Правительство Нидерландов в очередной раз напомнило о запрете на расчеты в рублях за голубое топливо из РФ из-за санкционного режима.
Ранее представитель нидерландского поставщика газа Eneco заявил, что компания будет управляться долгосрочным контрактом с Газпромом с оплатой в евро. Он добавил, что не может представить, что согласится изменить условия соглашения.
- Добавим, что объем замороженных российских активов в Нидерландах достигает 500-600 млн евро, правительство страны продолжает поиски таких активов, чтобы подвергнуть их санкциям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.64
- Актуальное
- Важное