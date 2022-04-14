В Нидерландах запретили местным компаниям платить рублями за российский газ

Об этом сообщает CNN.

Такое решение подтвердил представитель министерства экономики Питер Тен Брюггенкате. Правительство Нидерландов в очередной раз напомнило о запрете на расчеты в рублях за голубое топливо из РФ из-за санкционного режима.

Ранее представитель нидерландского поставщика газа Eneco заявил, что компания будет управляться долгосрочным контрактом с Газпромом с оплатой в евро. Он добавил, что не может представить, что согласится изменить условия соглашения.

Добавим, что объем замороженных российских активов в Нидерландах достигает 500-600 млн евро, правительство страны продолжает поиски таких активов, чтобы подвергнуть их санкциям.