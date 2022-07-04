В Нидерландах зафиксировали первый случай обезьяньей оспы у ребенка

Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на ANP.

Отмечается, что точно неизвестно, каким образом ребенок подхватил болезнь, однако в Национальном институте здравоохранения Нидерландов считают, что это произошло из-за контакта с кожей уже инфицированного человека.

За все время в Нидерландах обнаружено 352 инфицированных обезьяньей оспой.

Напомним, 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.

Позже, 22 мая, Бельгия первой в Европе ввела обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

На следующий день, 23 мая, в Аргентине зафиксировали первый случай обезьяньей оспы, а до этого девять европейских стран зарегистрировали случаи заболевания таким вирусом на своей территории. По состоянию на 31 мая в Великобритании обнаружили 71 новый случай обезьяньей оспы.

В то же время, 31 мая в Венгрии диагностировали первый случай первый случай этого заболевания. А уже по состоянию на 5 июня в 27 странах подтвердили 780 случаев обезьяньей оспы, больше всего инфицированных – в Великобритании.