В Нидерландах зафиксировали первый случай обезьяньей оспы у ребенка
По данным Национального института здравоохранения страны, за последние несколько дней в Нидерландах обнаружили 64 новых случая заражения обезьяньей оспой, в частности у ребенка
Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на ANP.
Отмечается, что точно неизвестно, каким образом ребенок подхватил болезнь, однако в Национальном институте здравоохранения Нидерландов считают, что это произошло из-за контакта с кожей уже инфицированного человека.
За все время в Нидерландах обнаружено 352 инфицированных обезьяньей оспой.
- Напомним, 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.
- Позже, 22 мая, Бельгия первой в Европе ввела обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
- На следующий день, 23 мая, в Аргентине зафиксировали первый случай обезьяньей оспы, а до этого девять европейских стран зарегистрировали случаи заболевания таким вирусом на своей территории. По состоянию на 31 мая в Великобритании обнаружили 71 новый случай обезьяньей оспы.
- В то же время, 31 мая в Венгрии диагностировали первый случай первый случай этого заболевания. А уже по состоянию на 5 июня в 27 странах подтвердили 780 случаев обезьяньей оспы, больше всего инфицированных – в Великобритании.
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