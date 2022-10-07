Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Микрочипы могут использоваться в оружейной промышленности, сообщает следственная служба налоговой и таможенной администрации FIOD. Из-за международных санкций они не могут быть проданы российским компаниям.

По данным FIOD, мужчина делал вид, что продает микрочипы в другие страны.

На банковские счета, оргтехнику и товарные запасы подозреваемого наложен арест.

Напомним, Совет Евросоюза в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию Россией украинских территорий.

Всего было утверждено восемь пакетов санкций против России. Среди прочего запрещен экспорт передовых технологий в Россию.

6 сентября в Politico отметили, что Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. При этом США и союзники контролируют возможные источники поставок. Джеймс Бирн, директор отдела разведки и анализа открытых источников в ведущем аналитическом центре по вопросам обороны и безопасности RUSI, сказал, что Россия, вероятно, годами скупала запасы западных микрочипов и другого необходимого оборудования, но сейчас оно может закончиться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb