В Нидерландах задержан подозреваемый в продаже микрочипов РФ в обход санкций
Мужчину с Востока Нидерландов задержали по подозрению в поставке микрочипов в Россию, что запрещено международными санкциями
Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.
Микрочипы могут использоваться в оружейной промышленности, сообщает следственная служба налоговой и таможенной администрации FIOD. Из-за международных санкций они не могут быть проданы российским компаниям.
По данным FIOD, мужчина делал вид, что продает микрочипы в другие страны.
На банковские счета, оргтехнику и товарные запасы подозреваемого наложен арест.
Напомним, Совет Евросоюза в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию Россией украинских территорий.
Всего было утверждено восемь пакетов санкций против России. Среди прочего запрещен экспорт передовых технологий в Россию.
- 6 сентября в Politico отметили, что Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. При этом США и союзники контролируют возможные источники поставок. Джеймс Бирн, директор отдела разведки и анализа открытых источников в ведущем аналитическом центре по вопросам обороны и безопасности RUSI, сказал, что Россия, вероятно, годами скупала запасы западных микрочипов и другого необходимого оборудования, но сейчас оно может закончиться.
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