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В Нидерландах задержали польских футболистов из-за потасовки на стадионе. Варшава отреагировала

7 октября, 2023 суббота
03:16
Спорт

МИД Польши в пятницу вызвал посла Нидерландов в связи с задержанием двух футболистов варшавской "Легии" после матча с "АЗ Алкмар" в городе Алкмар

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матч "Легии" против "АЗ Алкмар", состоявшийся в четверг в рамках группового этапа Лиги Конференций, завершился со счетом 0:1 в пользу хозяев. После этого нидерландская полиция задержала двух футболистов "Легии" Радована Панкова и Жозуэ Пескейру.

Правоохранители сообщили , что польских игроков задержали за якобы нападение на сотрудников "АЗ Алкмар" "до такой степени, что понадобилась медицинская помощь", и подчеркнули, что их подозревают в совершении "серьезных уголовных преступлений".

Польские СМИ одновременно представляют несколько иную версию событий. Служба безопасности стадиона, где проходил матч "Легии" против "АЗ Алкмар", не позволила варшавской команде выехать до того, как стадион покинут болельщики. Причем нидерландские футболисты вроде бы смогли это сделать. Началась потасовка, в результате которой Пескейру и Панкова и задержали.

Польское агентство РАР неофициально узнало, что Жозуэ уже уволен из-под стражи, в то время как в отношении Панкова такое решение еще не принято. Оба футболиста, по неофициальной информации, уже дали показания.

Инцидент вышел на дипломатический уровень после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публичнопопросил МИД страны расследовать случай и гарантировать, что "к польским игрокам и фанатам относятся согласно закону".

Позже заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил о вызове посла Нидерландов Дафны Бергсма "в связи с достоверной, очень тревожной информацией о дискриминационных действиях нидерландских служб по отношению к польским гражданам".

"Нет никакого согласия со стороны правительства Республики Польша на дискриминацию наших граждан. Ответственные за это должны понести ответственность. Мы рассчитываем на сотрудничество компетентных органов Королевства Нидерландов по этому делу", – заявил он.

По данным RMF FM, Моравецкий также обсуждал инцидент со своим нидерландским коллегой Марком Рютте.

Глава польского правительства утверждал, что Нидерланды должны разрешить помощь польскому консулу. Он также попросил проанализировать весь инцидент, поскольку, по его словам, версии польских и нидерландских служб существенно разнятся.

Позже польские медиа, со ссылкой на пресс-службу клуба, сообщили об увольнении обоих футболистов. Они уже двигаются в Польшу.

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Польша
Нидерланды
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