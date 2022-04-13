В Нидерландах задержали 20 новых российских яхт

Об этом сообщает CNN с ссылкой на заявление правительства страны.

Судна не смогут покинуть Нидерланды до снятия санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину.

Отмечается, что 14 яхт находятся на стадии строительства, две - на складе и четыре - на техническом обслуживании. По данным правительства, большинство яхт после введения санкций против РФ попали под "усиленный надзор". Это значит, что пока власти проверяют право собственности на эти яхты, их запрещено продавать и вывозить за пределы страны.

Яхты имеют длину от 8,5 до 120м.

В рамках расследований таможня Нидерландов установила, что "две яхты были обнаружены связанными с лицом из санкционного списка ЕС".

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