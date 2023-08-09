В Нидерландах задержали 10 человек, проникших на авиабазу с ядерным оружием

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Aerotime.

"10 человек только что были арестованы охраной на авиабазе Фолькель. Они перелезли через забор и сели на взлетную полосу", - говорится в сообщении.

Акция протеста, которую проводили около 60 активистов, прошла у входа на авиабазу за день до этого и была устроена по случаю 78-й годовщины бомбардировки Хиросимы.

Нидерланды участвуют в договоренностях НАТО о распределении ядерного оружия, предусматривающих хранение ядерных гравитационных бомб B61 производства США на их территории.

Эти договоренности были тайно согласованы во время Холодной войны и имели целью поскорее ответить на потенциальные ядерные угрозы, происходившие от Советского Союза. Страны-участники договоренностей также должны иметь оперативные боевые самолеты, способные применить накопленные запасы ядерного оружия.

Бельгия, Германия, Италия и Турция также являются членами соглашения в рамках НАТО о разделе ядерного оружия.