В Нидерландах задержали 10 человек, проникших на авиабазу с ядерным оружием
Королевская военная полиция Нидерландов арестовала десять человек на авиабазе Фолькель после того, как они перелезли изгородь и расположились на взлетно-посадочной полосе. На этом объекте хранится ядерное оружие
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Aerotime.
"10 человек только что были арестованы охраной на авиабазе Фолькель. Они перелезли через забор и сели на взлетную полосу", - говорится в сообщении.
Акция протеста, которую проводили около 60 активистов, прошла у входа на авиабазу за день до этого и была устроена по случаю 78-й годовщины бомбардировки Хиросимы.
Нидерланды участвуют в договоренностях НАТО о распределении ядерного оружия, предусматривающих хранение ядерных гравитационных бомб B61 производства США на их территории.
Эти договоренности были тайно согласованы во время Холодной войны и имели целью поскорее ответить на потенциальные ядерные угрозы, происходившие от Советского Союза. Страны-участники договоренностей также должны иметь оперативные боевые самолеты, способные применить накопленные запасы ядерного оружия.
Бельгия, Германия, Италия и Турция также являются членами соглашения в рамках НАТО о разделе ядерного оружия.
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