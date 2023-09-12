В Нидерландах вернули картину Ван Гога, похищенную в 2020 году
В Нидерландах сообщили об обнаружении картины Винсента Ван Гога, похищенной из нидерландского музея в 2020 году во время карантина из-за пандемии COVID-19
"Картина пострадала, но – на первый взгляд – она в хорошем состоянии", – заявили в музее. Там добавили, что сейчас произведение искусства находится в Амстердамском музее Ван Гога и его возвращение займет несколько недель или месяцев.
В музее также отметили, что Артур Бранд, известный нидерландский артдетектив, сыграл ключевую роль во всем процессе. Сам Бранд также сообщил о своем участии в поисках картины.
"Винсент Ван Гог вернулся! В тесном сотрудничестве с нидерландской полицией мне удалось вернуть "Весенний сад" Ван Гога", – написал он в Twitter.
Похититель этой картины был задержан, и суд приговорил его к восьми годам заключения.
Картина, датированная 1884 годом, была украдена в городе Ларен из музея "Зингер", где она находилась на выставке. Кража произошла во время многонедельных карантинных ограничений по всему миру из-за пандемии COVID-19.
Тогда нидерландская полиция обнародовала видео с камер наблюдения, на котором видно, как 30 марта воры ворвались в музей, разбив стеклянную дверь, чтобы похитить картину.
- Ранее сообщалось , что причиной смерти Ван Гога предположительно было убийство. К такому выводу пришел американский исследователь.
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