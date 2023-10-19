В Нидерландах в 7 раз увеличилось количество украинцев, пострадавших от торговли людьми
Число украинцев, ставших жертвами торговцев людьми в Нидерландах, возросло более чем в 7 раз по сравнению с показателем до полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщила национальная докладчица по торговле людьми Конни Рейкен, передает нидерландское издание NOS .
Так, из 814 сообщений о торговле людьми в 2022 году 51 касалось украинцев. В 2021 году таких сообщений об украинском было 7.
Докладчица пояснила, что рост числа пострадавших украинцев связан с тем, что в Нидерланды прибыло больше украинских беженцев.
"Беженцы в целом более уязвимы к практике эксплуатации", - сказала Рейкен.
Большинство сообщений касаются трудовой эксплуатации, особенно среди людей, работающих через агентство временной занятости.
"Беженцы часто не знают ситуации в Нидерландах и не владеют языком. Это делает их уязвимыми к подобным практикам", - сказала Рейкен.
По ее словам, информацию об эксплуатации людей важно распространять в местах приема беженцев.
При этом жертв эксплуатации может быть больше. По данным докладчицы, ежегодно жертвами эксплуатации становятся около 5000 человек, но лишь несколько случаев сообщают властям и профильным организациям.
Рейкен озабочена низким количеством обращений и потому проводит исследование того, как можно обнаружить жертв торговли людьми. Она считает, что следственные организации должны уделять больше внимания проблеме торговли людьми. Число подозреваемых, попадающих в поле зрения полиции, уменьшается, как и количество дел, зарегистрированных в прокуратуре. Также стремительно уменьшается количество заявлений в военную полицию – в 2018 году поступило 86 сообщений, сейчас их всего 6.
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