В Нидерландах в 7 раз увеличилось количество украинцев, пострадавших от торговли людьми

Об этом сообщила национальная докладчица по торговле людьми Конни Рейкен, передает нидерландское издание NOS .

Так, из 814 сообщений о торговле людьми в 2022 году 51 касалось украинцев. В 2021 году таких сообщений об украинском было 7.

Докладчица пояснила, что рост числа пострадавших украинцев связан с тем, что в Нидерланды прибыло больше украинских беженцев.

"Беженцы в целом более уязвимы к практике эксплуатации", - сказала Рейкен.

Большинство сообщений касаются трудовой эксплуатации, особенно среди людей, работающих через агентство временной занятости.

"Беженцы часто не знают ситуации в Нидерландах и не владеют языком. Это делает их уязвимыми к подобным практикам", - сказала Рейкен.

По ее словам, информацию об эксплуатации людей важно распространять в местах приема беженцев.

При этом жертв эксплуатации может быть больше. По данным докладчицы, ежегодно жертвами эксплуатации становятся около 5000 человек, но лишь несколько случаев сообщают властям и профильным организациям.

Рейкен озабочена низким количеством обращений и потому проводит исследование того, как можно обнаружить жертв торговли людьми. Она считает, что следственные организации должны уделять больше внимания проблеме торговли людьми. Число подозреваемых, попадающих в поле зрения полиции, уменьшается, как и количество дел, зарегистрированных в прокуратуре. Также стремительно уменьшается количество заявлений в военную полицию – в 2018 году поступило 86 сообщений, сейчас их всего 6.