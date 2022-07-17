В Нидерландах трудоустроились 24 тыс. украинских беженцев

Об этом пишет NL Times.

Агентство помощи UWV сообщило статистику на основе документов, подаваемых работодателями. Украинцы в основном находили работу в индустрии гостеприимства и через агентства по трудоустройству. Большинство беженцев начали работать в Амстердаме и его окрестностях, а также в районе Гааги.

По последним данным, всего 24 тысячи беженцев из Украины нашли работу в Нидерландах. С начала июня агентство получило новую информацию о 10 800 украинцах, устроившихся на работу. В апреле и мае агентству было известно о 13 200 людях.

Почти половина беженцев нашли работу через агентства по трудоустройству. Часто украинцы устраивались через рекрутеров на производство, склад, уборку. Многие беженцы также нашли работу в индустрии гостеприимства (12%), сельском хозяйстве и садоводстве (8%) и бизнес-услугах (5%).

"В какой-то степени украинцы также сделали определенное облегчение в отраслях, где чувствуется большой дефицит людей. Около половины людей начали работать в сфере, где есть дефицит кадров", - говорится в сообщении.

С апреля работодатели должны сообщать агентство помощи UWV, если нанимают беженца. Таким образом, в стране надеются выявить и уменьшить риски эксплуатации. За неуведомление о принятии на работу украинского беженца работодателя могут оштрафовать.

25 июня СМИ сообщали, что в нидерландском городе Влардинген построят жилой район для почти 800 украинских беженцев.

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