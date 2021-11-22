В Нидерландах третью ночь подряд продолжались протесты из-за коронавирусных ограничений
В разных городах Нидерландов уже третью ночь проходили протесты в связи с новыми ограничениями COVID
Об этом сообщает BBC .
Местные СМИ сообщают, что в Розендале полиция арестовала 15 человек после того, как те подожгли школу.
На севере страны в Гронингене протестующие разгромляли магазины и автобусные остановки. После зачистки полиция задержала не менее трех человек. В Энсхеде задержали пятерых.
В городах Энсхеде и Гронингене ввели особый порядок, который ограничивает права людей на пребывание на улице ночью и позволяет полиции перекрывать улицы и разгонять собрания.
Всего с начала протестов было арестовано 130 человек.
- Напомним, протесты в Нидерландах начались 19 ноября. В Роттердаме полиция была вынуждена применить оружие и водометы.
- 13 ноября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о внедрении по всей стране частичного локдауна .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.51
Покупка 26.51Продажа 26.75
-
EUR
Покупка 29.83Продажа 30.24
- Актуальное
- Важное