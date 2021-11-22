В Нидерландах третью ночь подряд продолжались протесты из-за коронавирусных ограничений

Об этом сообщает BBC .



Местные СМИ сообщают, что в Розендале полиция арестовала 15 человек после того, как те подожгли школу.



На севере страны в Гронингене протестующие разгромляли магазины и автобусные остановки. После зачистки полиция задержала не менее трех человек. В Энсхеде задержали пятерых.



В городах Энсхеде и Гронингене ввели особый порядок, который ограничивает права людей на пребывание на улице ночью и позволяет полиции перекрывать улицы и разгонять собрания.



Всего с начала протестов было арестовано 130 человек.

Напомним, протесты в Нидерландах начались 19 ноября. В Роттердаме полиция была вынуждена применить оружие и водометы.

13 ноября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о внедрении по всей стране частичного локдауна .