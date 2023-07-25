Об этом сообщает издание NOS.

Женщина работала советником в суде в Гааге. В июле 2023 года она получила выговор от Верховного суда за попытку донести теорию заговора своего брата до судей, которые вели уголовный процесс.

Из-за выговора судье больше не разрешали вести уголовные дела. Как пишет NOS, это редкие случаи, когда судья получает дисциплинарное взыскание.

Брат женщины написал в книге, что рейс МН17 сбила не российская ракета, а "тайные службы". Судья раздавала книгу другим судьям и прокурорам, участвовавшим в процессе по делу MH17.

Сбитие самолета рейса MH17

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", на борту которого было 298 человек, выполнял рейс MH-17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) и был сбит с временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

После четырех лет расследования 24 мая 2018 года Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 год над оккупированной Россией территорией Украины из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.

В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России. В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд.

7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела. Уже 8 декабря 2021 родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.

20 декабря прокуроры заявили , что "Бук" привезли из РФ накануне сбития самолета, и назвали обвиняемых виновными в убийстве. А 21 декабря прокуроры сообщили , что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам. Нидерландская прокуратура выдвинула требование о пожизненном заключении для четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17 – трех россиян и одного украинца: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. При этом обвинение считает, что виновные должны выплатить компенсации семьям погибших.

10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17. 16 июля ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

А 17 ноября 2022 года суд в Гааге озвучил приговор: самолет был сбит в 2014 году донецкими сепаратистами. По данным трибунала, стреляли из ЗРК "Бук" со стороны села Первомайское Донецкой области. В тот момент село находилось под контролем "ДНР". Согласно приговору в преступлении виновны Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Именно они несут ответственность за гибель 298 человек. Олега Пулатова, который был еще одним подозреваемым, считают невиновным.

2 декабря того же года стало известно , что прокуратура Нидерландов не будет подавать апелляцию по результатам судебного процесса об уничтожении Boeing-777 "Малайзийских авиалиний".

25 января 2023 года Европейский суд постановил , что Нидерланды имеют право требовать компенсацию от РФ по делу о сбитии пассажирского рейса MH17 в июле 2014 года.

В феврале прокуроры обнаружили доказательства, что именно президент РФ Владимир Путин принял решение о поставке ЗРК "Бук" террористам "ДНР" для сбивания MH17. Впоследствии Нидерланды вызвали посла России и потребовали объяснений в связи с выводами Совместной следственной группы по расследованию сбития самолета рейса МН17 и причастности к нему Путина.

В то же время российский президент присвоил звание "гвардейской" 53-й зенитной ракетной бригаде, причастной к сбитию малайзийского пассажирского лайнера рейса MH17.