В Нидерландах схватили влиятельного киберрекетера из России
Полиция Королевства Нидерланды по запросу Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки задержала 29-летнего гражданина Российской Федерации Дениса Дубникова
Тот направлялся на отдых в Мексику, а в Нидерландах совершал пересадку с одного авиарейса на другой, во время которого и произошло задержание, передает Еспресо.TV.
Федеральное бюро расследований США считает Дубникова причастным к отмыванию $400 тыс., полученных биткоинами от пользователей интернета, ставших жертвами топовой программы по требованию денег Ryuk, информирует CNN .
Ryuk – демонический персонаж из японского аниме, именем которого и была названа эта хакерская программа.
В Соединенных Штатах с помощью Ryuk были сломаны базы данных медицинских учреждений, а за нераспространение оттуда конфиденциальных данных российские хакеры – разработчики Ryuk требовали деньги.
В общей сложности российская хакерская группировка, в состав которой входит Дубников, в течение 2021 года таким образом "заработала" более $100 млн, добавляет Wall Street Journal .
- Президент США Джо Байден, напомним, просил правительство РФ выдать разыскиваемых американскими правоохранителями наиболее опасных хакеров.
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