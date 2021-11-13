В Нидерландах схватили влиятельного киберрекетера из России

Тот направлялся на отдых в Мексику, а в Нидерландах совершал пересадку с одного авиарейса на другой, во время которого и произошло задержание, передает Еспресо.TV.



Федеральное бюро расследований США считает Дубникова причастным к отмыванию $400 тыс., полученных биткоинами от пользователей интернета, ставших жертвами топовой программы по требованию денег Ryuk, информирует CNN .



Ryuk – демонический персонаж из японского аниме, именем которого и была названа эта хакерская программа.



В Соединенных Штатах с помощью Ryuk были сломаны базы данных медицинских учреждений, а за нераспространение оттуда конфиденциальных данных российские хакеры – разработчики Ryuk требовали деньги.



В общей сложности российская хакерская группировка, в состав которой входит Дубников, в течение 2021 года таким образом "заработала" более $100 млн, добавляет Wall Street Journal .

Президент США Джо Байден, напомним, просил правительство РФ выдать разыскиваемых американскими правоохранителями наиболее опасных хакеров.