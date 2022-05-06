В Нидерландах россияне разгромили машины украинцев, эвакуированных из Мариуполя, - советник мэра
В Роттердаме россияне побили автомобили украинцев, эвакуированных из Мариуполя и размещенных на лайнере, в ответ на отказ Нидерландов обслуживать суда РФ
Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Россияне не дают покоя мариупольцам и украинцам даже за границей. Наши мариупольцы, женщины и дети, которые были эвакуированы и в итоге размещены в порту г. Роттердам, Нидерланды, на большом лайнере, сообщают что ночью россияне разбили все автомобили с украинскими номерами, что были припаркованы у лайнера", - отметил он.
По словам очевидцев, на место происшествия прибыло много правоохранителей и сотрудников Красного Креста. Мариупольцы рассказали, что россияне разбили их машины в ответ на отказ Нидерландов обслуживать суда из РФ.
"Пожалуй, это лучший ответ в споре, виноват ли в войне только Путин или все граждане российской федерации. Пока не будут отменены визы для россиян, - в Европе не будет покоя никому", - подчеркнул Петр Андрющенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное