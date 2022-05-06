В Нидерландах россияне разгромили машины украинцев, эвакуированных из Мариуполя, - советник мэра

Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россияне не дают покоя мариупольцам и украинцам даже за границей. Наши мариупольцы, женщины и дети, которые были эвакуированы и в итоге размещены в порту г. Роттердам, Нидерланды, на большом лайнере, сообщают что ночью россияне разбили все автомобили с украинскими номерами, что были припаркованы у лайнера", - отметил он.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыло много правоохранителей и сотрудников Красного Креста. Мариупольцы рассказали, что россияне разбили их машины в ответ на отказ Нидерландов обслуживать суда из РФ.

"Пожалуй, это лучший ответ в споре, виноват ли в войне только Путин или все граждане российской федерации. Пока не будут отменены визы для россиян, - в Европе не будет покоя никому", - подчеркнул Петр Андрющенко.

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