В Нидерландах разрешат эвтаназию для неизлечимо больных детей до 12 лет

Об этом информирует NL Times.

Министр здравоохранения Нидерландов Эрнст Койперс ожидает, что изменения в законе будут приняты в течение года. Будут основываться новые рекомендации по эвтаназии к детям, имеющим неизлечимые болезни и смерть которых ожидается в ближайшее время. Для них "прекращение жизни является единственным жизнеспособным способом избавиться от безнадежных и невыносимых страданий". Таких детей, вероятно, будет всего 5-10 в год.

После проведения эвтаназии наблюдательный комитет и прокуратура будут проверять, провели ли процедуру с должным вниманием.

Закон об эвтаназии в Нидерландах позволяет прекратить жизнь взрослым и детям от 12 лет, если они невыносимо и безнадежно страдают. Согласно законодательству страны они уже способны понять свое состояние и серьезность своего решения.

Однако сейчас Нидерланды не имеют определенного закона, позволяющего урегулировать вопрос лишения страданий тяжелобольных и неизлечимо больных детей в возрасте до 12 лет. Впрочем, исследование. проведенное в 2019 году, показало большую потребность во внедрении определенных правил эвтаназии для этой возрастной группы детей, которые "страдают безнадежно и невыносимо". Так родители, которых опросили для исследования, говорили, что у них не было выбора, когда их дети часами кричали в агонии или страдали от почти непрерывных нападений.

Справка: В Нидерландах разрешили эвтаназию в 2002 году. До сих пор этой возможностью воспользовалось более 91 тыс. человек в стране.