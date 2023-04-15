В Нидерландах разрешат эвтаназию для неизлечимо больных детей до 12 лет
В Нидерландах правительство согласилось на изменение законодательства, чтобы разрешить эвтаназию для неизлечимо больных детей в возрасте от 1 до 12 лет
Об этом информирует NL Times.
Министр здравоохранения Нидерландов Эрнст Койперс ожидает, что изменения в законе будут приняты в течение года. Будут основываться новые рекомендации по эвтаназии к детям, имеющим неизлечимые болезни и смерть которых ожидается в ближайшее время. Для них "прекращение жизни является единственным жизнеспособным способом избавиться от безнадежных и невыносимых страданий". Таких детей, вероятно, будет всего 5-10 в год.
После проведения эвтаназии наблюдательный комитет и прокуратура будут проверять, провели ли процедуру с должным вниманием.
Закон об эвтаназии в Нидерландах позволяет прекратить жизнь взрослым и детям от 12 лет, если они невыносимо и безнадежно страдают. Согласно законодательству страны они уже способны понять свое состояние и серьезность своего решения.
Однако сейчас Нидерланды не имеют определенного закона, позволяющего урегулировать вопрос лишения страданий тяжелобольных и неизлечимо больных детей в возрасте до 12 лет. Впрочем, исследование. проведенное в 2019 году, показало большую потребность во внедрении определенных правил эвтаназии для этой возрастной группы детей, которые "страдают безнадежно и невыносимо". Так родители, которых опросили для исследования, говорили, что у них не было выбора, когда их дети часами кричали в агонии или страдали от почти непрерывных нападений.
Справка: В Нидерландах разрешили эвтаназию в 2002 году. До сих пор этой возможностью воспользовалось более 91 тыс. человек в стране.
- 17 декабря 2021 г. парламент Австрии одобрил закон, который позволит в жестко определенных обстоятельствах сообщать о свободе умереть людям с хроническими или неизлечимыми болезнями.
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