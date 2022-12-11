В Нидерландах предлагают заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям ЕС
Парламент Нидерландов принял резолюцию с призывом предоставить Европейской комиссии полномочия по наказанию Сербии из-за ее отказа присоединиться к санкциям ЕС против РФ
Об этом пишет "Европейская правда".
Соответствующий документ приняла нижняя палата парламента Нидерландов – палата представителей.
Согласно тексту резолюции, согласованность внешней политики Сербии с внешней политикой ЕС в 2022 году упала до 45%, в то время как годом ранее составляла 64%, что является "важным критерием в процессе расширения" блока.
"Преступная война, начатая Россией против Украины, делает как никогда важным соблюдение странами-кандидатами и странами-членами ЕС положений общей внешней политики и политики безопасности ЕС", – отметили нидерландские депутаты.
Парламентарии призвали правительство Нидерландов обратиться в Европейскую комиссию с просьбой к октябрю 2023 года выйти с "предложениями, на основе которых в процессе вступления в ЕС со страной-кандидатом могут быть применены последствия на несогласованность с Общей внешней политикой и политикой безопасности, в частности, замораживание процесса вступления".
Также отмечается, что в отдельной резолюции нижняя палата парламента Нидерландов призвала правительство к тому, чтобы в случае изменения визовой политики Сербии, если ее внешняя политика не будет достаточно скорректирована, "безвизовый режим для Сербии был временно остановлен с помощью механизма экстренного торможения не позже марта 2023 года".
Хотя в Нидерландах сам парламент не имеет прямого отношения к осуществлению внешней политики, он дает правительству указания, на которые он должен ориентироваться. Так произошло в случае блокирования Амстердамом переговоров о вступлении с Албанией.
Помимо Беларуси Сербия является единственной страной в Европе, которая не поддержала европейские санкции против Москвы после вторжения в Украину. Президент Сербии Александар Вучич ранее назвал международное давление в поддержку санкций "охотой на ведьм".
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