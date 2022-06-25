В Нидерландах построят временный жилой район для украинских беженцев

Об этом пишет NOS.

Издание сообщает, что для 762 беженцев из Украины будет построено 409 домов.

"Есть три типа домов: одноместные, двухместные и трехместные, и они оборудованы всем необходимым", - говорит спикер муниципалитета Влардингена.

По его словам, в новом районе планируется построить начальную школу, где будут работать украинские учителя, а также здание для семейного врача и стоматолога. В плане есть детский сад и площадки. Когда начнется строительство, пока неизвестно.

В настоящее время во Влардингене находятся 200 украинских беженцев, 100 из них живут в приютах.

По состоянию на 2 мая более 4 тысяч украинских беженцев нашли работу в Нидерландах.

12 мая власти Брюсселя сообщили о планах по размещению украинских беженцев. Они планируют создать специальные "поселки" для вынужденно перемещенных людей.

10 июня муниципальные власти Берна в Швейцарии продолжали возводить контейнерное поселение для украинских беженцев, несмотря на критику архитекторов.

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