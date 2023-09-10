В Нидерландах полиция с водометами разогнала климатических активистов: 2400 человек были задержаны

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что активисты заблокировали шоссе, требовали прекратить государственные субсидии для промышленности ископаемого топлива.

Более 10 000 человек прошли маршем по шоссе A12 в Гаагу, игнорируя предупреждение властей не блокировать главную транспортную артерию, в резиденцию голландского правительства.

Полиция заявила, что задержала около 2400 протестующих, в том числе несовершеннолетних. Сообщений о пострадавших пока нет.

Социально-политическое движение Extinction Rebellion, организовавшее акцию, заявило, что продолжит проводить акции протеста, пока правительство Нидерландов не прекратит использовать государственные средства для субсидирования нефтяной и газовой промышленности.

"Море поднимается, и мы тоже", - скандировала толпа, среди которой были дети и старики.