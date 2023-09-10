В Нидерландах полиция с водометами разогнала климатических активистов: 2400 человек были задержаны
Вблизи Гааги в Нидерландах тысячи климатических активистов вышли на акцию и заблокировали важную трассу. Полиция разогнала их водометами и задержала около 2400 человек
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что активисты заблокировали шоссе, требовали прекратить государственные субсидии для промышленности ископаемого топлива.
Более 10 000 человек прошли маршем по шоссе A12 в Гаагу, игнорируя предупреждение властей не блокировать главную транспортную артерию, в резиденцию голландского правительства.
Полиция заявила, что задержала около 2400 протестующих, в том числе несовершеннолетних. Сообщений о пострадавших пока нет.
Социально-политическое движение Extinction Rebellion, организовавшее акцию, заявило, что продолжит проводить акции протеста, пока правительство Нидерландов не прекратит использовать государственные средства для субсидирования нефтяной и газовой промышленности.
"Море поднимается, и мы тоже", - скандировала толпа, среди которой были дети и старики.
- В мае климатические активисты из Италии вышли на протест топлес и заблокировали движение на оживленной улице в центре Рима в знак протеста против климатической политики правительства страны.
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