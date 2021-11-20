В Нидерландах полиция применила водометы и оружие во время протестов против covid-ограничений
В Роттердаме полиция была вынуждена применить оружие во время беспорядков, устроенных противниками ограничений из-за коронавируса
Об этом сообщает Reuters .
В Роттердаме акция против ограничений, связанных с коронавирусом, привела к беспорядкам. Протестующие на улицах начали жечь автомобили и бросать в полицейских камни, правоохранители в ответ применили оружие и водометы.
Представитель полиции Патрисия Весселс заявила, что полицейские открывали не только предупредительный огонь, но и производили выстрелы прямой наводкой, поскольку существовала угроза их жизни. Она сообщила о двух пострадавших, вероятно, в результате выстрелов - пока точные причины ранений неизвестны.
В Нидерландах с 13 ноября действует правило социальной дистанции. Люди должны держаться на расстоянии 1,5 м друг от друга. Спортивные состязания проводят без зрителей. Заведения питания и магазины, продающие товары первой необходимости, закрываются в 20:00. Остальные магазины работают до 18:00.
- Напомним, 13 ноября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о внедрении по всей стране частичного локдауна .
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