В Нидерландах полиция применила водометы и оружие во время протестов против covid-ограничений

Об этом сообщает Reuters .

В Роттердаме акция против ограничений, связанных с коронавирусом, привела к беспорядкам. Протестующие на улицах начали жечь автомобили и бросать в полицейских камни, правоохранители в ответ применили оружие и водометы.

Представитель полиции Патрисия Весселс заявила, что полицейские открывали не только предупредительный огонь, но и производили выстрелы прямой наводкой, поскольку существовала угроза их жизни. Она сообщила о двух пострадавших, вероятно, в результате выстрелов - пока точные причины ранений неизвестны.

В Нидерландах с 13 ноября действует правило социальной дистанции. Люди должны держаться на расстоянии 1,5 м друг от друга. Спортивные состязания проводят без зрителей. Заведения питания и магазины, продающие товары первой необходимости, закрываются в 20:00. Остальные магазины работают до 18:00.