Об этом сообщает NOS .

30 из около 60 пассажиров получили травмы, некоторые из них в тяжелом состоянии. Некоторым удалось оказать помощь на месте, других пришлось госпитализировать. Один человек погиб.

Отмечается, что инцидент произошел ночью, около 3 часов недалеко от Гааги в Нидерландах - городе в Ворсхотен. На том же пути, по которому направлялся поезд, оказался строительный кран. Поезд столкнулся со строительным оборудованием и рухнул на бок, а внутри одного из вагонов возник пожар.

По словам местных железнодорожников, отменены все рейсы между Лейденом и пригородом Гааги.