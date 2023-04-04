В Нидерландах поезд сошел с рельсов и столкнулся со строительным краном: есть погибший и около 30 пострадавших
По меньшей мере, один человек погиб и 30 получили ранения в результате аварии неподалеку от Гааги. Пассажирский поезд столкнулся со строительным оборудованием, оказавшимся на том же круге
Об этом сообщает NOS .
30 из около 60 пассажиров получили травмы, некоторые из них в тяжелом состоянии. Некоторым удалось оказать помощь на месте, других пришлось госпитализировать. Один человек погиб.
Отмечается, что инцидент произошел ночью, около 3 часов недалеко от Гааги в Нидерландах - городе в Ворсхотен. На том же пути, по которому направлялся поезд, оказался строительный кран. Поезд столкнулся со строительным оборудованием и рухнул на бок, а внутри одного из вагонов возник пожар.
По словам местных железнодорожников, отменены все рейсы между Лейденом и пригородом Гааги.
- В результате ДТП в Гонконге пострадали около 90 человек. Отмечается, что почти половина пострадавших – учащиеся начальных классов.
- На юго-западе Саудовской Аравии, в провинции Асир, автобус врезался в мост, после чего опрокинулся и загорелся. Погибли, по меньшей мере, 20 человек, около 30 пострадали.
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