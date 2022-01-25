В Нидерландах подготовят план на случай отсутствия российского газа
Правительство Нидерландов разработает план на случай дефицита газа из-за российской эскалации в отношении Украины
Об этом заявил министр климата и энергетики Нидерландов Роб Джеттен, сообщает ЕП со ссылкой на NOS.
"Мы должны подготовиться ко всем сценариям, включая наиболее негативное - полное отключение от газа из России. Цель - чтобы домохозяйства и больницы в любом случае были обеспечены газом", - сказал Джеттен.
Министр планирует переговоры с крупными потребителями газа, чтобы оценить необходимые объемы, и какие последствия будут при дефиците газа.
Страны ЕС договорились, что они составят план аварийной ситуации на случай перебоев в поставках газа. Государства с достаточным количеством газа должны помогать другим в случае проблем.
"В Нидерландах достаточно запасов газа, чтобы пережить эту зиму. Можно призвать к европейской солидарности. Я также обсуждал это со своими коллегами в эти выходные", - сказал министр.
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