В Нидерландах подготовят план на случай отсутствия российского газа

Об этом заявил министр климата и энергетики Нидерландов Роб Джеттен, сообщает ЕП со ссылкой на NOS.

"Мы должны подготовиться ко всем сценариям, включая наиболее негативное - полное отключение от газа из России. Цель - чтобы домохозяйства и больницы в любом случае были обеспечены газом", - сказал Джеттен.

Министр планирует переговоры с крупными потребителями газа, чтобы оценить необходимые объемы, и какие последствия будут при дефиците газа.

Страны ЕС договорились, что они составят план аварийной ситуации на случай перебоев в поставках газа. Государства с достаточным количеством газа должны помогать другим в случае проблем.

"В Нидерландах достаточно запасов газа, чтобы пережить эту зиму. Можно призвать к европейской солидарности. Я также обсуждал это со своими коллегами в эти выходные", - сказал министр.