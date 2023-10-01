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В Нидерландах перекрыли крупнейшее в Европе месторождение газа из-за землетрясений

1 октября, 2023 воскресенье
12:01
Мир

В воскресенье, 1 октября, в нидерландском городе Гронинген перекрыли крупнейшее в Европе газовое месторождение в связи с регулярными землетрясениями

Об этом пишет RTV Noord со ссылкой на оператора месторождения компанию NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij).

Отмечается, что в шесть утра в Нидерландах закончился так называемый газовый год, который продлился с 1 октября 2022 года. С начала нового года добычу газа на месторождении запретили из-за частых антропогенных землетрясений, связанных с разработкой месторождения.

Месторождение работало в течение 60 лет. Открыть его смогут только на следующий год, если будут сильные морозы.

За последние дни работы на месторождении добыли два миллиона кубометров газа, в то время как в 1970-х суточный показатель составлял 350 миллионов кубометров газа.

"Для нас это большой день. Конечно, мы все понимаем, почему Гронинген должен закрыться, но это не отменяет того факта, что мы все еще прощаемся с месторождением. Это немного больно. В течение 60 лет мы снабжали нашу страну энергией благодаря этому месторождению. Оно сделало большой вклад в процветание Нидерландов. Это то, чем до сих пор гордятся многие нынешние и бывшие работники", – сказал менеджер NAM Мартин Клеверлаан.

Пока речь идет о консервации Гронингена, которую могут прервать при осложнении энергетического кризиса или при сильных морозах. Окончательное закрытие намечено на 1 октября 2024 года.

Справка: Гронинген - газовое месторождение в Нидерландах, вблизи Слохтерена в провинции Гронинген (побережье Северного моря). До закрытия являлся ключевым источником газа для значительной части Западной Европы. По состоянию на 1967 год добывающие запасы месторождения оценивали в 2000 млрд кубометров, финально – в 2800 млрд кубометров. Эксперты оценивают месторождение как третье по запасам в мире и крупнейшее в Европе.

Оператор месторождения – компания NAM, созданная Shell и Exxon Mobil.

  • Кстати, в Украине накануне запустили еще пять газовых скважин с дополнительной добычей 500 тыс. куб. м газа в сутки: четыре из них пробурили на старых месторождениях 1945-55 годов.
газ
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Нидерланды
Экономика
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