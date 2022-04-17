В Нидерландах открыли украинскую среднюю школу

Об этом сообщается в Министерстве образования и науки Украины.



Украинскую школу открыли в 3-этажном старинном здании, расположенном в центре Дордрехта. Там могут находиться 120 учеников. Впрочем, как предполагают организаторы школы, в течение месяца количество может удвоиться, поэтому для учебного заведения ищут большее помещение – со спортивными залами, детскими площадками и тому подобным", - говорится в сообщении.



Известно, что школу открыли благодаря психотерапевту-украинке Оксане Олейник, которая до войны жила и работала в Христановке Полтавской области.

Сейчас в школе учатся 110 детей от 12 до 18 лет из разных областей Украины, а преподают школьные предметы 10 учителей-украинцев.



Обучение в школе проходит по программе МОН, однако кроме привычных предметов учащиеся изучают сценическое мастерство, проектный менеджмент, основы предпринимательства, а также есть уроки нидерландского языка.



Школу финансирует городской совет Дордрехта и покрывает расходы на оборудование, мебель, зарплаты учителям и т.д. Школьные учителя подписали временные контракты и получат нидерландскую учительскую зарплату.