В Нидерландах открыли украинскую среднюю школу
Дети из Украины уже неделю учатся в Нидерландах по программе МОН
Об этом сообщается в Министерстве образования и науки Украины.
Украинскую школу открыли в 3-этажном старинном здании, расположенном в центре Дордрехта. Там могут находиться 120 учеников. Впрочем, как предполагают организаторы школы, в течение месяца количество может удвоиться, поэтому для учебного заведения ищут большее помещение – со спортивными залами, детскими площадками и тому подобным", - говорится в сообщении.
Известно, что школу открыли благодаря психотерапевту-украинке Оксане Олейник, которая до войны жила и работала в Христановке Полтавской области.
Сейчас в школе учатся 110 детей от 12 до 18 лет из разных областей Украины, а преподают школьные предметы 10 учителей-украинцев.
Обучение в школе проходит по программе МОН, однако кроме привычных предметов учащиеся изучают сценическое мастерство, проектный менеджмент, основы предпринимательства, а также есть уроки нидерландского языка.
Школу финансирует городской совет Дордрехта и покрывает расходы на оборудование, мебель, зарплаты учителям и т.д. Школьные учителя подписали временные контракты и получат нидерландскую учительскую зарплату.
- Напомним, в Мелитополе оккупанты похитили трех директоров школ и "постановили" обучать детей в городе по российским программам .
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