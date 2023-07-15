В Нидерландах объявили дату проведения внеочередных выборов
Глава Министерства внутренних дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот в пятницу объявила дату внеочередных парламентских выборов в стране, вызванных отставкой правительства во главе с Марком Рютте
Об этом идет речь в сообщении нидерландского правительства.
Как отмечается, правительство Нидерландов избрало датой проведения выборов 22 ноября "учитывая важность целесообразности и тщательной организации этих выборов, поскольку время на подготовку к ним короткое".
Глава нидерландского МВД также заявила, что для организации выборов потребуются "тысячи волонтеров", и призвала желающих уже сейчас готовиться обращаться к местным властям в ближайшие недели.
Согласно закону Нидерландов о выборах, день выдвижения кандидатов придется на 9 октября. Однако уже известно, что многолетний премьер Рютте участия в них не будет.
Ранее сообщалось, что выборы состоятся не раньше середины ноября, потому что на организацию нужно время. Кроме того, в Нидерландах выборы всегда проводятся в среду, что сразу ограничивает варианты возможных дат.
- Напомним, в конце прошлой недели многолетний премьер страны Марк Рютте объявил об отставке правительства и неожиданно о решении уйти из политики. Одной из ключевых причин распада коалиции стали разногласия партий по поводу того, как усилить контроль за миграцией.
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