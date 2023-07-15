В Нидерландах объявили дату проведения внеочередных выборов

Об этом идет речь в сообщении нидерландского правительства.

Как отмечается, правительство Нидерландов избрало датой проведения выборов 22 ноября "учитывая важность целесообразности и тщательной организации этих выборов, поскольку время на подготовку к ним короткое".

Глава нидерландского МВД также заявила, что для организации выборов потребуются "тысячи волонтеров", и призвала желающих уже сейчас готовиться обращаться к местным властям в ближайшие недели.

Согласно закону Нидерландов о выборах, день выдвижения кандидатов придется на 9 октября. Однако уже известно, что многолетний премьер Рютте участия в них не будет.

Ранее сообщалось, что выборы состоятся не раньше середины ноября, потому что на организацию нужно время. Кроме того, в Нидерландах выборы всегда проводятся в среду, что сразу ограничивает варианты возможных дат.