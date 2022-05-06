В Нидерландах неизвестные разрисовали военное кладбище свастикой и флагами Украины, МИД назвало это провокацией
В городе Неймеген (Нидерланды) неизвестные осквернили военное кладбище, разрисовав его флагами Украины и нацистскими символами, посольство Украины в Нидерландах осудило акт вандализма
Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
На могилах и памятниках злоумышленники нанесли украинские флаги, свастику и слово "Azov".
"Мы решительно осуждаем акт вандализма, совершенный на военном кладбище Йонкербос в Неймегене, Нидерланды. Считаем этот акт жестоким оскорблением памяти жертв Второй мировой войны и провокацией, в том числе против Украины", - говорится в сообщении.
Там надеются, что правоохранители найдут и накажут ответственных за это преступление.
4 мая в Нидерландах чествуют память всех погибших во Второй мировой войне, а 5 мая отмечают День освобождения страны от нацистов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное