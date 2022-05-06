В Нидерландах неизвестные разрисовали военное кладбище свастикой и флагами Украины, МИД назвало это провокацией

Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

На могилах и памятниках злоумышленники нанесли украинские флаги, свастику и слово "Azov".

"Мы решительно осуждаем акт вандализма, совершенный на военном кладбище Йонкербос в Неймегене, Нидерланды. Считаем этот акт жестоким оскорблением памяти жертв Второй мировой войны и провокацией, в том числе против Украины", - говорится в сообщении.

Там надеются, что правоохранители найдут и накажут ответственных за это преступление.

4 мая в Нидерландах чествуют память всех погибших во Второй мировой войне, а 5 мая отмечают День освобождения страны от нацистов.